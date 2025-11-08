Anche l’Asl Bt partecipa alla Giornata Mondiale del Diabete, in programma venerdì 14 novembre, con iniziative organizzate ad Andria, Barletta e Margherita di Savoia.

Lanciata nel 1992 la Giornata Mondiale del Diabete è un’iniziativa della Federazione Internazionale del Diabete (IDF) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) creata in risposta all’incidenza crescente del diabete nel mondo. Il 20 dicembre 2006 l’assemblea generale delle Nazione Unite ha adottato la risoluzione 61/225 che sancisce la Giornata Mondiale del Diabete come giornata ufficiale dell’ONU e riconosce il diabete come “una malattia cronica, invalidante e costosa che comporta gravi complicanze”.

Con 62 milioni di persone affette da diabete in Europa, di cui oltre 4 milioni in Italia, questa patologia rappresenta la quarta causa di morte a livello globale.

A Barletta in piazza Principe Umberto, in collaborazione con la LILT e Croce Rossa Italiana, il Distretto socio-sanitario, diretto dal dott. Domenico Spinazzola, organizza venerdì 14 novembre sia una giornata di screening con la possibilità di ricevere informazioni corrette sul diabete, sui segni predittivi e sulla corretta gestione di questa patologia cronica, che attività fisiche, con le associazioni Barletta Sportiva, Barletta Offroad e Core, come camminata non competitiva, biciclettata, e pilates, oltre a show cooking e degustazione con l’Associazione Italiana Cuochi e Pasticcieri.

A Margherita di Savoia, sempre venerdì 14 novembre, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, il Distretto socio-sanitario, diretto dal dott. Domenico Antonelli, organizza presso le Terme di Margherita di Savoia, esami gratuiti di misurazione arteriosa, glicemia basale e BMI, visita cardiologica ed endocrinologica. Ingresso libero.

Ad Andria, con il supporto della Croce Rossa Italiana, domenica 16 novembre in viale Crispi angolo C.so Cavour, giornata di screening dalle ore 8 alle ore 13:30, con visite diabetologiche, a cura dell’Ambulatorio di Diabetologia/Endocrinologia, responsabile la dott.ssa Eugenia Maria Genovese, in collaborazione con l’UOC di Medicina Interna del Bonomo diretta dal dott. Salvatore Lenti.