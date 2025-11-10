Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma della Confcommercio Barletta:

«Confcommercio Barletta apprende con sorpresa che nei giorni scorsi l’Assessore alla Polizia Locale Maria Anna Salvemini ha convocato soltanto alcuni operatori commerciali del centro cittadino e non, come sarebbe più istituzionalmente corretto, le associazioni di categoria, per discutere della gestione della Zona a Traffico Limitato (ZTL), tema che da tempo da noi stessi più volte sollecitato e che interessa e coinvolge l’intero tessuto economico e sociale delle zone interessate dalla ZTL (strutture extralberghiere, attività commerciali e di somministrazione).

Non comprendiamo le ragioni di un simile metodo di confronto, che esclude deliberatamente le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e preposte a rappresentare in modo unitario le istanze di tutti gli operatori del commercio, e non solo di una parte di essi. Confcommercio, da sempre impegnata a collaborare con le istituzioni locali in un clima di dialogo costruttivo e partecipato, ritiene che questioni di tale rilevanza, come la regolamentazione della ZTL, debbano essere affrontate in modo trasparente e condiviso, garantendo pari ascolto e dignità a tutte le realtà coinvolte.

Invitiamo pertanto l’Amministrazione Comunale a promuovere un tavolo ufficiale con le organizzazioni di categoria, affinché si possa finalmente definire un modello di gestione della ZTL equilibrato, sostenibile e rispettoso delle esigenze tanto dei residenti quanto delle attività economiche che danno vita e valore al centro cittadino».