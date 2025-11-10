«Con un Piano urbanistico generale che giace dimenticato e le elezioni regionali alle porte, cosa fa la maggioranza di centrodestra a Barletta? Si appresta ad approvare definitivamente un provvedimento urbanistico che consentirà di cementificare, ancora di più e oltre misura, la città, con un mercato immobiliare che è oramai saturo e che esclude i giovani e le famiglie che coltivano il sogno di mettere su casa. Ancora una volta mi chiedo a chi giovi e a cosa serva un provvedimento simile».

Tutta la preoccupazione espressa dal candidato al consiglio regionale nelle fila del PD nonchè segretario regionale dei Dem Domenico De Santis che torna su di un argomento specifico della città di Barletta. «Capisco dunque la preoccupazione delle forze di opposizione di centrosinistra, che bene hanno fatto a segnalare tale circostanza, a quattro mesi dall’approvazione della delibera di luglio scorso, con la quale l’Amministrazione comunale mira a rendere edificabili aree che erano destinate a servizi. Ecco perché si tratta di una variante mascherata e spacciata come rettifica interpretativa di quanto previsto della norma. Tutto questo non può passare sotto silenzio e tanta fretta appare sospetta a ridosso delle elezioni regionali, un momento che richiederebbe cautela amministrativa e correttezza istituzionale».