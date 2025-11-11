Giunge finalmente in porto la gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del comando dei Vigili del fuoco di Barletta Andria Trani di cui si sta occupando il Ministero dell’Interno tramite l’Agenzia del Demanio. L’iter si è concluso con un affidamento ad un’azienda che dovrà costruire la struttura che, come è noto, sorgerà in via Andria a Barletta, presso il compendio dell’ex mattatoio comunale.

A luglio, lo ricordiamo, è stato pubblicato il bando del valore di quasi 14 milioni e mezzo di euro. La gara è scaduta ad agosto e di lì i tempi tecnici necessari da portare a compimento trattandosi di una importante gara europea.

“Inutile ricordare cosa è accaduto in passato, il nuovo comando avrebbe già dovuto essere pronto se non fossero intervenuti diversi problemi tra cui anche l’incendio dei rifiuti sull’area che ha portato all’attivazione di una procedura di bonifica, oltre a tutta una serie di altri intoppi. Svolta avvenuta a marzo scorso grazie all’intervento della Prefetta, a seguito di un incontro da noi richiesto, con il commissario straordinario, Demanio, Comando e naturalmente Fp Cgil. Oggi assistiamo sicuramente con positività a questo passaggio ma lo riteniamo solo il primo passo verso l’obiettivo che è vedere sorgere realmente il nuovo comando provinciale di cui c’è assoluto bisogno nel nostro territorio, concetto che come organizzazione sindacale abbiamo sempre ribadito con chiarezza e fermezza. Terremo alta la guardia e l’attenzione per tagliare il traguardo finale. Solo allora saremo davvero soddisfatti”, dichiarano Giuseppe Rizzi, responsabile territoriale Vvf Fp CGIL Bat e Ruggiero Doronzo, coordinatore Vvf Fp CGIL Bat.