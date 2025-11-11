Aggiudicato l’appalto per i lavori di realizzazione della nuova sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta Andria Trani. Ne dà notizia con grande soddisfazione il senatore di Forza Italia Dario Damiani, che da anni segue personalmente l’iter. “Finalmente anche questo obiettivo prioritario per la sicurezza del nostro territorio è realtà. Per un importo di oltre 14 milioni di euro, sono stati affidati all’aggiudicatario Rti Cetola spa i lavori di realizzazione della nuova caserma del Comando provinciale Vvf. È stato un iter lungo, che ha rischiato anche di arenarsi – ricorda il parlamentare – ma oggi possiamo dire di aver portato a casa il risultato, con grande impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti. Come è noto, la nuova struttura sorgerà nell’area dell’ex mattatoio, in via Andria a Barletta, purtroppo interessata negli anni scorsi da un incendio che ha causato una dilazione nella tempistica. Successivamente, i lavori hanno rischiato di non avviarsi a causa della mancata copertura integrale dei costi: solo a seguito di interlocuzioni dirette con il Ministero dell’Interno, delle quali mi sono sempre occupato di persona, siamo riusciti a reperire l’intera somma necessaria a totale copertura finanziaria. A breve, quindi, anche la nostra provincia disporrá di una struttura più moderna ed efficiente, in linea con le esigenze di sicurezza, sia ordinaria che d’emergenza, del territorio e dei cittadini. Un altro importante impegno mantenuto”, conclude il senatore Damiani.