Nell’ambito di una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, gli investigatori della SISCO di Bari e della Squadra Mobile della Questura di Andria stanno eseguendo 16 custodie cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Disposto il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca di 6 compendi aziendali – 5 bar e una ditta di rivendita all’ingrosso di prodotti surgelati – nel comune di Barletta.

I dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 presso la Procura della Repubblica di Trani.