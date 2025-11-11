Il Comitato Spontaneo del Quartiere Medaglie d’Oro, in collaborazione con la Scuola Fraggianni e le Parrocchie di Santa Lucia e del Buon Pastore, e con il patrocinio gratuito del Comune di Barletta, annuncia la seconda edizione dell’iniziativa “Natale in Comunità”, un appuntamento dedicato ai bambini, alle famiglie e a tutti i residenti del quartiere.

L’evento si articolerà in tre momenti principali:

4 dicembre 2025 – mattina : addobbo degli alberi di Natale con decorazioni realizzate dai bambini della Scuola Fraggianni, accompagnato da canti natalizi;

: addobbo degli alberi di Natale con decorazioni realizzate dai bambini della Scuola Fraggianni, accompagnato da canti natalizi; 14 dicembre 2025 – mattina : attività creative e didattiche nei pressi e presso la Scuola Fraggianni ;

: attività creative e didattiche ; 14 dicembre 2025 – sera: festa di quartiere a Largo Nostra Signora di Fatima (area del mercato rionale) con Casetta di Babbo Natale, espositori locali, tamburini, sbandieratori e giochi per bambini e famiglie.

L’evento nasce dalla collaborazione di cittadini, scuole, parrocchie e associazioni del quartiere e si propone come occasione di partecipazione attiva e condivisione.