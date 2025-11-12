«L’operazione degli agenti della Squadra Mobile della Questura BAT, coordinati dalla Procura di Trani, ha consentito di segnare un altro punto a favore della legalità nella città di Barletta, negli ultimi anni e nell’ultimo periodo teatro di episodi criminosi pericolosi e allarmanti. Grazie all’impegno quotidiano e infaticabile delle forze dell’ordine è emerso un quadro complesso e penetrante della criminalità in città, che tenta di ampliare la sua azione. E questo va fermato, presto e con forza». Lo scrive Domenico De Santis, segretario regionale del PD e candidato al consiglio regionale della Puglia nella BAT.

«Lo sta facendo benissimo la squadra Stato e perciò ringrazio, ancora una volta, il Questore Alfredo Fabbrocini e tutte le forze dell’ordine e il procuratore della Repubblica Renato Nitti.

Ma serve tenere la schiena dritta, tutti, società civile, istituzioni, singoli cittadini e cittadine. Il momento è delicato e bisogna impegnare tutte le energie, senza risparmiarsi, in questa battaglia per la legalità, per garantire un cambiamento, una inversione di marcia, un futuro piuttosto che un ritorno al passato».