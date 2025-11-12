Screenshot

«Esprimo il più profondo e sentito ringraziamento alla Magistratura e alla Polizia di Stato per la brillante operazione anticrimine condotta nella giornata di ieri sul nostro territorio grazie all’intenso lavoro investigativo, alla competenza e alla determinazione degli uomini e delle donne impegnati nelle Forze dell’ordine e negli uffici giudiziari». Lo scrive in una nota il sindaco di Barletta, Mino Cannito.

«Questa operazione rappresenta un modello di efficienza e legalità che induce i cittadini alla fiducia nello Stato che è presente, vigile e determinato nel difendere la nostra comunità da atti delinquenziali. L’Amministrazione Comunale continuerà a collaborare attivamente con tutte le istituzioni preposte alla sicurezza e alla giustizia, promuovendo la cultura della legalità.

Grazie alle forze dell’Ordine la nostra città non è fertile per la illegalità. Ai cittadini chiediamo di essere parte attiva di questo percorso, segnalando, collaborando, sostenendo chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza di tutti».

