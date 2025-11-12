Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del senatore Filippo Melchiorre, facente parte della Commissione Parlamentare Antimafia:

«Gli arresti effettuati oggi a Barletta, a seguito dell’operazione coordinata dal Renato Nitti — Procuratore capo della Procura di Trani — nei confronti di 16 persone implicate in associazione per delinquere, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, rappresentano un segnale chiaro e forte dello Stato al servizio della legalità.

In qualità di componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, sottolineo che non possiamo concedere spazi a chi “inquina l’economia sana”, come ha dichiarato lo stesso procuratore Nitti.

È fondamentale che queste operazioni siano seguite da una azione strutturale che rafforzi le imprese oneste, le istituzioni e la comunità territoriale.

La provincia BAT e la città di Barletta meritano un presente e un futuro all’insegna della sicurezza, dell’equità e della trasparenza economica. Lo Stato è presente e vigile, e io rinnovo il mio impegno affinché la legalità diventi la norma e non l’eccezione.

Ringrazio la magistratura, le forze dell’ordine e tutti coloro che collaborano per ricostruire fiducia e certezza nella nostra comunità.»