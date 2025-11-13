https://vimeo.com/1136461232Non sarà questa la settimana giusta per fare chiarezza davanti a microfoni e telecamere in casa Barletta. La conferenza stampa del presidente Marco Arturo Romano, attesa in questi giorni, è stata infatti fissata per venerdì 21 novembre allo stadio Cosimo Puttilli. “In quell’occasione – spiega una nota ufficiale – verrà fatta chiarezza sulle nuove figure che si occuperanno di mercato e ufficio stampa”. Intanto sul campo i biancorossi hanno ritrovato serenità grazie al 3-0 casalingo sul Gravina: a raccontare il clima nello spogliatoio è il laterale Giuseppe Coccia, tornato tra i titolari nelle ultime due partite dopo un avvio di stagione condizionato da alcune problematiche.

Biancorossi oggi a quota 17 punti dopo 11 partite. Con il Gravina la squadra ha reagito con i fatti a una settimana in cui tutti erano stati responsabilizzati dall’addio con il responsabile dell’area tecnica Savino Daleno.

Nell’ultimo weekend ha illuminato la scena la stella di Mateus Da Silva, autore di una doppietta che ha consentito di cancellare quel numero zero alla voce “gol segnati” prima di domenica scorsa con il Barletta.

Prossimo test, domenica 16 novembre alle 15 allo stadio Bisceglia di Aversa con la Real Normanna, partita che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social. Al motore biancorosso sta per aggiungersi Leandro Teijo, 34 anni e un passato congiunto con Massimo Pizzulli a Martina Franca. Il mediano argentino nella scorsa stagione ha vinto il girone H con il Casarano. Per lui sin qui 10 presenze con la Gelbison nel girone I. Ritorno in Puglia vicino.