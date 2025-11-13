Un’ordinanza sindacale stabilisce i limiti orari, per il periodo
invernale, alle emissioni sonore a fini d’intrattenimento nelle attività
commerciali e nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e
bevande. Il provvedimento, condiviso con le Associazioni di Categoria, è
già in vigore ed avrà validità sino al 31 Maggio 2026.
In particolare:
• Tutti i titolari delle attività commerciali, nonché degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, dovranno sospendere ogni tipo di
emissione sonora dalla domenica fino al giovedì dalle ore 24.00 fino
alle ore 08.00 del mattino seguente, mentre nelle giornate di venerdì,
sabato e nei prefestivi dalle ore 01.00 alle ore 08.00 del mattino
seguente.
• Tutti i titolari di licenza di pubblico spettacolo ex. Art. 80 TULPS
dovranno sospendere ogni tipo di emissione sonora tutti i giorni della
settimana dalle ore 03.00 fino alle ore 08.00 del mattino seguente.
In caso di inosservanza, saranno applicate la sanzioni amministrative
previste, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal codice
penale e dalle norme speciali in tema di inquinamento acustico.
L’Amministrazione comunale invita al massimo rispetto del provvedimento.