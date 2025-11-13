Un’ordinanza sindacale stabilisce i limiti orari, per il periodo

invernale, alle emissioni sonore a fini d’intrattenimento nelle attività

commerciali e nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e

bevande. Il provvedimento, condiviso con le Associazioni di Categoria, è

già in vigore ed avrà validità sino al 31 Maggio 2026.

In particolare:

• Tutti i titolari delle attività commerciali, nonché degli esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande, dovranno sospendere ogni tipo di

emissione sonora dalla domenica fino al giovedì dalle ore 24.00 fino

alle ore 08.00 del mattino seguente, mentre nelle giornate di venerdì,

sabato e nei prefestivi dalle ore 01.00 alle ore 08.00 del mattino

seguente.

• Tutti i titolari di licenza di pubblico spettacolo ex. Art. 80 TULPS

dovranno sospendere ogni tipo di emissione sonora tutti i giorni della

settimana dalle ore 03.00 fino alle ore 08.00 del mattino seguente.

In caso di inosservanza, saranno applicate la sanzioni amministrative

previste, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal codice

penale e dalle norme speciali in tema di inquinamento acustico.

L’Amministrazione comunale invita al massimo rispetto del provvedimento.