Il congresso rappresenta un’occasione importante per fare il punto sullo stato dell’arte della prevenzione, diagnosi e trattamento di questa malattia, con l’obiettivo di ridurre la sua incidenza e migliorare la vita delle donne che ne sono colpite.
Il congresso, patrocinato dall’Asl Bt, diviso in tre sessioni di lavoro, prenderà avvio alle ore 9.00 con i saluti di apertura del congresso affidati al Commissario straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo, al Direttore sanitario Alessandro Scelzi, al presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia prof. Vito Trojano, al coordinatore delle Rete oncologica pugliese prof. Giammarco Surico ed al presidente dell’Ordine dei Medici BAT Benedetto Delvecchio.