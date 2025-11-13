Sabato 22 novembre, presso Palazzo San Domenico a Barletta, Corso Garibaldi n.186, si svolgerà un seminario su “Il tumore della cervice oggi, diagnosi-terapia e follow up”, a cura del dott. Gennaro Gadaleta, direttore dell’Unità Operativa di Oncologia del Dimiccoli di Barletta e del dott. Pietro Mario Lalli, direttore dell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia del Dimiccoli di Barletta.

Il congresso rappresenta un’occasione importante per fare il punto sullo stato dell’arte della prevenzione, diagnosi e trattamento di questa malattia, con l’obiettivo di ridurre la sua incidenza e migliorare la vita delle donne che ne sono colpite.

Il congresso, patrocinato dall’Asl Bt, diviso in tre sessioni di lavoro, prenderà avvio alle ore 9.00 con i saluti di apertura del congresso affidati al Commissario straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo, al Direttore sanitario Alessandro Scelzi, al presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia prof. Vito Trojano, al coordinatore delle Rete oncologica pugliese prof. Giammarco Surico ed al presidente dell’Ordine dei Medici BAT Benedetto Delvecchio.