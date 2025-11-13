L’Amministrazione comunale di Barletta ha disposto il potenziamento del Servizio per l’Integrazione Scolastica in favore degli alunni con disabilità, già attivo dal 1° ottobre 2025, presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado cittadine.

La Giunta Comunale ha previsto un incremento della dotazione finanziaria destinata al Servizio, al fine di estenderne la fruizione a un numero maggiore di minori con disabilità, rafforzando concretamente l’impegno dell’Ente a favore dell’inclusione e del diritto allo studio per tutti. A fine di individuare gli alunni con maggiore necessità di supporto educativo, il 7 ottobre 2025 si è svolto presso la Sala Giunta del Comune un incontro operativo con i dirigenti scolastici, alla presenza del Sindaco.

In seguito il Settore Welfare, in collaborazione con il personale sanitario della Neuropsichiatria Infantile territoriale della ASL BT, ha proceduto all’ammissione al Servizio di ulteriori 106 alunni in condizione di disabilità. L’estensione del Servizio per i nuovi beneficiari è stata attivata dal 10 novembre 2025, e si svolge regolarmente dal lunedì al sabato, in coerenza con il calendario scolastico.