Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e risanamento conservativo della palestra del plesso scolastico “G. Modugno” di via Ofanto, compromessa gravemente da fenomeni di infiltrazioni d’acqua meteorica. Le opere prevedono il rifacimento del manto di copertura dei solai, la nuova pavimentazione, il consolidamento dei parapetti, la sostituzione dell’intonaco esterno ed esterno, la messa a norma degli impianti elettrici di climatizzazione e la sostituzione degli infissi.

Afferma il sindaco Cannito: “Questa ristrutturazione è il segno della attenzione verso la scuola e lo sport e si inserisce nell’ampio programma di riqualificazione dell’impiantistica sportiva degli edifici scolastici portata avanti con determinazione da questa Amministrazione. Quando la palestra sarà completamente ristrutturata potrà diventare per l’intero quartiere luogo di socialità e aggregazione soprattutto per i nostri giovani, che attraverso lo sport avranno l’opportunità di formarsi alle regole del vivere civile.

Ringrazio gli uffici tecnici comunali e la scuola: insieme hanno consentito la cantierizzazione dei lavori di sistemazione della palestra. Il costo complessivo ammonta a 363mila euro di cui 63mila di finanziamento comunale. I lavori dureranno 152 giorni (consegna prevista entro il 30 marzo 2026). L’impresa aggiudicataria è una ATI, capogruppo Vera costruzioni.