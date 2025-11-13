«Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a Maria Anna Salvemini per il prezioso lavoro svolto al servizio della nostra comunità. Le sue dimissioni, presentate per affrontare un delicato momento familiare, le accolgo con rispetto e comprensione». Lo scrive in una nota il sindaco di Barletta, Mino Cannito.

«Comprendo la priorità di dedicarsi alla propria famiglia e anche il suo travaglio personale che denota una grande generosità di animo e un profondo senso di responsabilità, qualità che hanno contraddistinto il suo impegno nell’attività di questa Amministrazione.

Il mio augurio è che ogni problematica si risolva in tempi brevi permettendole di tornare a svolgere un ruolo attivo per la nostra città».