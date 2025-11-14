«Jovanotti torna a Barletta il 17 agosto 2026». Ad annunciarlo è stato il sindaco Mino Cannito con un post sui social pubblicato nel pomeriggio. «L’evento si terrà nell’area dell’Ex Cartiera di Barletta – si legge ancora – e sarà un’occasione unica per vivere la grande musica in città. Una serata che promette divertimento, ritmo e comunità: apertura al pomeriggio con food-truck, animazione, live music, ospiti speciali e dj-set. Barletta si prepara a ospitare un evento musicale di grande livello!», scrive Cannito.