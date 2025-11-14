«Jovanotti torna a Barletta il 17 agosto 2026». Ad annunciarlo è stato il sindaco Mino Cannito con un post sui social pubblicato nel pomeriggio. «L’evento si terrà nell’area dell’Ex Cartiera di Barletta – si legge ancora – e sarà un’occasione unica per vivere la grande musica in città. Una serata che promette divertimento, ritmo e comunità: apertura al pomeriggio con food-truck, animazione, live music, ospiti speciali e dj-set. Barletta si prepara a ospitare un evento musicale di grande livello!», scrive Cannito.
L’artista Lorenzo Cherubini, dunque, tornerà nella BAT ed in particolare nella città della Disfida dopo il successo del “Jova beach Party”. C’è da scommettere che anche questo nuovo appuntamento sarà sold out. La vendita dei biglietti della tappa a Barletta saranno disponibili da domenica 16 novembre (così come per tutte le altre tappe del tour).