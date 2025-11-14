Confcommercio Barletta esprime «il proprio plauso all’Amministrazione comunale per l’adozione dell’ordinanza che disciplina, nel periodo invernale, i limiti orari delle emissioni sonore nelle attività commerciali e nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande», si legge in una nota.

«Si tratta di un provvedimento condiviso con le Associazioni di Categoria, frutto di un confronto costruttivo volto a coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei residenti, garantendo un equilibrio necessario per la vivibilità dei quartieri e la serenità della città.

Confcommercio Barletta invita tutti gli esercenti alla massima collaborazione e al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza. Il rispetto dei limiti orari non rappresenta soltanto un obbligo normativo, ma un gesto di responsabilità verso la comunità, un segnale concreto di come le attività possano operare in modo corretto, sostenibile e rispettoso del contesto urbano.

Siamo convinti che l’impegno comune – Amministrazione, imprese e cittadini – possa contribuire a costruire una città più ordinata, accogliente e capace di valorizzare il lavoro di chi ogni giorno investe energia e risorse nel proprio esercizio commerciale.

Confcommercio Barletta continuerà a supportare gli operatori e a collaborare con le istituzioni affinché soluzioni condivise e buon senso possano sempre essere alla base dello sviluppo del territorio».