E’ partita la campagna di comunicazione e sensibilizzazione “Riconosci la violenza”, ideata e cofinanziata dal Comune di Barletta – Settore Welfare, Servizi scolastici e altri servizi alla persona – in sinergia con il Centro Antiviolenza Comunale “Saman Abbas” gestito dall’Associazione Osservatorio Giulia e Rossella. L’obiettivo della campagna, realizzata a valere sulle risorse del Programma Antiviolenza regionale Talee 4, è prevenire la violenza nei confronti delle donne.

La campagna consiste in una serie di frasi di uomini nei confronti delle donne intrise di aggressività, umiliazioni e volontà di distruggerne l’autostima. Questa tipologia di frasi sono uno degli aspetti con il quale si manifesta la violenza nelle relazioni affettive. Riconoscere come può manifestarsi la violenza e chiedere aiuto ai Centri Antiviolenza del territorio è fondamentale per evitarne l’escalation.

La campagna vedrà la diffusione, a partire dal 17 Novembre e fino a marzo 2026 di 9 manifesti (contenenti frasi diverse per ogni ciclo di affissione) che verranno affissi, per la durata di quindici giorni, in tutta la città per aiutare le donne a trovare aiuto. Sui manifesti sarà riportato anche un QR Code che rinvia al numero nazionale gratuito antiviolenza e stalking del 1522 e al relativo sito Web, che permette di sapere qual è il centro antiviolenza più vicino.

L’obiettivo della campagna di comunicazione, articolato in un periodo lungo, è mantenere costantemente alta l’attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne per far in modo che si vada ben oltre il singolo evento o data o lo sdegno sociale momentaneo, che consegue agli innumerevoli tragici eventi di cronaca di femminicidio diffusi in Italia.