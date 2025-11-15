“Tutti uniti verso il professionismo”. I piani del Barletta, nonostante il -8 dalla vetta e l’ottavo posto dopo 11 giornate di campionato, non sono cambiati rispetto a inizio stagione. Lo ha garantito sui social – in attesa di spiegare le prossime mosse in conferenza venerdì 21 novembre – il presidente Marco Arturo Romano. La trasferta di Aversa, in programma domenica alle 15 con diretta tv e social su Telesveva a partire dalle 14.45, rappresenta un crocevia importante. Arriva dopo il 3-0 sul Gravina, corrisponde alla necessità di accelerare il passo lontano dal Puttilli, dove la squadra ha vinto una partita su cinque tentativi, incarna le caratteristiche della partita trappola: di fronte un avversario che ha capitalizzato al meglio i soli cinque gol fatti, con 12 punti in cassa, e che ha la miglior difesa del girone H con appena sei centri al passivo.

La vittoria sul Gravina ha restituito ai biancorossi un Da Silva in più nel motore, complice la doppietta del centravanti brasiliano, e ha anche offerto una nuova centralità dal punto di vista tattico ad alcuni profili, su tutti Giambuzzi, reinventato centrale difensivo, e il 2006 Dicuonzo, rilanciato tra i titolari largo a destra. Ancora out Manetta, in settimana ha salutato direzione Bisceglie anche De Luca.

Dopo l’incrocio con la Real Normanna, sarà tempo di affondare sul mercato. Che il Barletta stia provando a chiudere per Nicola Loiodice, feeling tecnico che lo stesso Pizzulli ha ammesso, non è un mistero. Così come le trattative per Teijo a centrocampo e per un difensore di piede mancino. Prima però c’è il campo. E la necessità di accelerare il passo fuori casa.