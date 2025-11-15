Barletta tornerà a ballare con Jovanotti il 17 agosto 2026. “L’Arca di Lorè”, il nuovo tour annunciato nelle ultime ore dallo stesso artista romano, promette ore di divertimento, magia e spensieratezza tutte da vivere. Toccherà 7 città italiane, tra cui quella pugliese già teatro per ben due volte del “Jova Beach Party”.

Ci sarà però una novità: l’esibizione non sarà più organizzata sulla litoranea di Ponente, ma nella zona dell’ex cartiera. I successi di pubblico del 2019 e del 2022 crearono alcune polemiche ambientaliste rispetto alla salvaguardia di zone naturali fragili. Per il 2026 il problema è stato risolto ottenendo un doppio risultato: da una parte non sarà messo a repentaglio l’ambiente, dall’altra Barletta e la macchina organizzativa di Jovanotti potranno dare nuova vita ad un’area in disuso come quella dell’ex cartiera.

Per il resto, il format vincente rimarrà invariato: concerto al via fin dal pomeriggio, artisti internazionali, dj e realtà locali che costruiranno una scaletta unica, differente per ogni tappa. Villaggio con food-truck, zone relax, animazione e tanto altro.

I biglietti per il “Jova Summer Party” saranno in vendita da domenica 16 novembre, a partire dalle ore 15, sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Il conto alla rovescia può cominciare.

Nicola di Chio