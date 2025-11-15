Colto in flagrante mentre rubava cavi in rame da un cantiere nei pressi della stazione ferroviaria di Barletta, un uomo di 37 anni, di origine malese, è stato arrestato dalla Polizia ferroviaria. A dare l’allarme è stato il responsabile del cantiere, che ha sorpreso il ladro intento a tagliare i cavi all’interno di un gabbiotto metallico. Dopo un tentativo di fuga a piedi verso la stazione, l’uomo è stato bloccato dagli agenti della Polfer.

Durante la perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata una forbice da potatura, usata per recidere circa 150 metri di rame, del valore superiore ai 400 euro. Il materiale è stato recuperato e restituito. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Il furto potrebbe creare disagi nella circolazione dei treni.