Gemma di Piarulli e Barletta a -5 dalla vetta. Pomeriggio splendido per i biancorossi che espugnano il campo della Real Normanna e si regalano tre punti fondamentali per la classifica. La squadra di Pizzulli è riuscita a scardinare la difesa ermetica dei campani, noti per essere una delle migliori retroguardie del campionato e imbattuti da sei gare, grazie a un tiro potente dalla distanza del centrocampista andriese che non ha lasciato scampo al portiere Spurio.

La Real Normanna ha giocato con un 4-3-3 difensivo molto solido, limitando fino a quel momento le occasioni del Barletta, ma proprio nel momento in cui sembrava destinata a trascinare la partita al pareggio, è arrivata la zampata vincente del centrocampista biancorosso, che ha consentito di capitalizzare dopo diverse chance. Adesso c’è il Nola al “Puttilli”.

A cura di Giacomo Colaprice