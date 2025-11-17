«In merito alle notizie apparse nelle ultime ore su alcune testate giornalistiche riguardo la trattativa per l’eventuale trasferimento del giocatore Loiodice dal Fasano al Barletta, la società precisa che il dialogo tra le parti è in corso ma la definizione dell’operazione è ancora distante trattandosi di una trattativa complessa». Lo ha scritto questa mattina il Barletta calcio in una nota ufficiale sulle proprie pagine social. Confermato dunque il forte interesse per Loiodice, il quale ha recentemente rotto con il Fasano. La parola d’ordine tuttavia resta “cautela”, viste le complessità nel trovare un accordo con il calciatore.

Contestualmente il Barletta ha anche aggiunto: «Alessandro De Luca non è più un calciatore del Barletta 1922. Nella mattinata odierna è stato infatti formalizzato lo svincolo del tesseramento dalla società biancorossa. Ad Alessandro vanno i migliori auguri per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni».

Quanto alle ambizioni del club biancorosso, nella nota si ribadisce: «Parallelamente, il club è già attivo per individuare e acquisire altri profili di rilievo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente un organico già competitivo».