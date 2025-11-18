Barletta torna protagonista nel panorama nazionale del pugilato. Il giovane talento Michele Paolicelli, 18 anni, atleta della Gladiator Gym ASD, prenderà parte alla fase conclusiva dei Campionati Italiani Under 19, in programma a Olbia dal 21 al 23 novembre.

Paolicelli, impegnato nella categoria 90 kg, rappresenta una delle più promettenti realtà sportive della città.

A guidarlo nel suo percorso tecnico sono stati due figure fondamentali della palestra: il maestro Antonio Cinieri, che ha accompagnato Michele nella preparazione, e il maestro Domenico Di Paola, fondatore della Gladiator Gym e motore della crescita dei giovani talenti barlettani.

«Michele ha lavorato ogni giorno con una dedizione rara per un ragazzo della sua età», dichiara il maestro Cinieri.

«Affronta questa importante sfida con umiltà, cuore e una fame agonistica che lo rende speciale. A lui dico solo questo: sali sul ring, divertiti e combatti come sai. Tutta Barletta è con te.»

Il maestro Domenico Di Paola sottolinea il valore sociale del lavoro svolto dalla palestra:

«In un tempo in cui sui giovani si proiettano spesso dubbi e incertezze, la Gladiator Gym testimonia ogni giorno un’altra realtà: quella di ragazzi che scelgono la disciplina, la dedizione e il rispetto. I nostri atleti, pur giovanissimi, stanno già costruendo un percorso solido e promettente. Michele ne è l’esempio più luminoso: un talento che cresce, si forma e porta con sé il valore più autentico della nostra città. Alla Gladiator lavoriamo perché Barletta venga rappresentata da giovani capaci, determinati e pronti a diventare professionisti dentro e fuori dal ring.»

A sostenere Michele arriva anche il messaggio dell’Assessore allo Sport, Massimiliano Dileo:

«La partecipazione di un giovane atleta barlettano alla fase conclusiva del Campionato Italiano U19 è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Il percorso di Michele Paolicelli e il lavoro della Gladiator Gym dimostrano quanto il nostro territorio sappia esprimere talento, impegno e valori autentici dello sport. A Michele rivolgo il mio più sincero incoraggiamento: rappresenta Barletta con coraggio e determinazione, e noi saremo al suo fianco in ogni momento.»

La qualificazione di Paolicelli è un traguardo che dà lustro non solo al giovane atleta, ma all’intera realtà sportiva cittadina. La Gladiator Gym si conferma una delle fucine più solide e credibili della Puglia per la crescita di giovani pugili.

L’intera Barletta guarda ora con orgoglio e trepidazione a Olbia, pronta a sostenere il suo atleta in questa prestigiosa sfida tricolore.