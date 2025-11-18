Anche la “Sabino Loffredo” di Barletta figura tra le 4.522 biblioteche beneficiarie della misura prevista dal decreto del Ministro della Cultura n. 272, emanato il 5 agosto 2025 e contenente disposizioni per la concessione di contributi destinati all’acquisto di libri. L’adesione cittadina è datata 8 ottobre scorso.
Si tratta complessivamente di € 12.669.58 di fondi statali, così come evidenziato dalla graduatoria recentemente pubblicata dal Dipartimento per le Attività Culturali – Direzione generale biblioteche e istituti culturali. La prima tranche, relativa all’esercizio finanziario corrente, ammonta a € 12.286,99, il residuo sarà erogato nell’esercizio 2026. Già autorizzate le procedure di acquisto libri.
Per l’Amministrazione comunale si delinea così una nitida opportunità per incrementare ulteriormente la dotazione libraria delle proprie biblioteche. Un investimento che denota, da parte del personale della “Loffredo”, alta attenzione e interesse a sostenere concretamente il pubblico invito alla lettura in termini sempre più innovativi e partecipati.
Rilevante sottolineare che Barletta dimostra ancora una volta di meritare ampiamente il titolo di “Città che legge” assegnato per il triennio 2024/26 dal Centro per il libro e la lettura d’intesa con l’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.