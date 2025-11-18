Pubblichiamo la nota stampa di Ruggiero Mennea, delegato al Welfare della Regione Puglia e candidato al consiglio regionale, relativo il progetto “Humus”:

«I servizi dedicati a famiglie e minori sono una pietra miliare del Dipartimento Welfare della Regione Puglia sui quali da sempre abbiamo puntato per rafforzare una rete che se ben alimentata di contenuti tecnico operativi è in grado di offrire certezze foriere di crescita per tutti. Pertanto in un’ottica di costante e continuo miglioramento abbiamo riattivato il percorso di co-progettazione previsto dal progetto HUMUS – Coltivare e generare nuove prassi, già avviato in precedenza nell’ambito del Piano regionale delle politiche familiari. Ora si entra in una nuova fase operativa finalizzata a integrare nel progetto un sistema strutturato di valutazione di impatto dei servizi rivolti alle famiglie e ai minori.

Osservando con attenzione tutti i processi in questo ambito abbiamo puntato sulla necessità di dotare le politiche pubbliche di strumenti metodologicamente solidi per misurare l’efficacia delle azioni intraprese attraverso la riattivazione del tavolo di lavoro – ha proseguito Mennea -. La continua evoluzione nelle galassie sociali e le nuove vulnerabilità e bisogni complessi ci impongono di predisporre un welfare realmente responsivo e inclusivo e in tale ottica proprio il progetto HUMUS, per la sua impostazione collaborativa, si conferma una piattaforma strategica per valorizzare il dialogo con i soggetti del territorio, promuovere l’innovazione sociale e consolidare prassi operative capaci di generare effetti duraturi sul benessere delle famiglie.

Attraverso lo strumento della co-progettazione potremo perfezionare le linee di intervento già attivate, assicurando una gestione coordinata delle attività necessarie all’implementazione del sistema di valutazione d’impatto, che il welfare sta già adottando in altre aree di azione», ha concluso Mennea.