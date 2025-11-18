Il verificatore tecnico nominato dal Tar Puglia ha certificato la legittimità del permesso a costruire rilasciato dal comune di Barletta per i fabbricati destinati ad edilizia residenziale convenzionata tra via Leonardo Da Vinci e via Palmitessa. A darne notizia è il sindaco Mino Cannito con un comunicato diffuso oggi.

«Nei giorni scorsi ho comunicato la rinuncia al ricorso presentato al Presidente della Repubblica e al Tar Puglia da parte di cittadini contrari al rilascio del permesso a costruire», spiega il primo cittadino. «Ieri, 17 novembre, il verificatore tecnico ingegner Paolo Bavaro, nominato dal Tar Puglia, ha depositato la propria relazione tecnica certificando che il permesso a costruire rilasciato dal comune numero 17 del 17 giugno 2025 è pienamente rispondente alle norme urbanistiche».

Il sindaco informa che l’amministrazione comunale procederà a sua tutela alla richiesta di condanna delle spese della lite giudiziaria intentata dai ricorrenti e ha dato mandato all’ufficio tecnico comunale per verificare eventuali difformità urbanistiche alle abitazioni dei ricorrenti che, se verificate, saranno comunicate.

«A coloro i quali collegano il ritiro del ricorso al ferimento del signor Di Bari e all’esistenza di un clima di intimidazione presente in città, per i quali è stato presentato dal sottoscritto esposto alla Procura della Repubblica al fine di accertare eventuali fatti malavitosi, comunico che la relazione tecnica dell’ingegner Bavaro è stata inviata da me stamattina al questore per opportuna conoscenza», dichiara Cannito.

Il sindaco conclude affermando che l’amministrazione continuerà a collaborare con le forze dell’ordine e ad agire avendo come priorità il bene dell’intera comunità. Chi fosse interessato a leggere la relazione può inoltrare regolare richiesta di accesso agli atti agli uffici comunali.