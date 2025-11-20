Quattro giorni dal successo di Aversa sulla Real Normanna e in casa Barletta non si intravedono i rinforzi attesi e in qualche modo caldeggiati nelle ultime puntate sia dall’allenatore Massimo Pizzulli che da un gruppo squadra che, complici alcuni addii e un paio di infortuni pesanti (Manetta, leader difensivo, ha bisogno di almeno due settimane per tornare in campo in partite ufficiali) ha scoperto di avere una coperta corta. Condizione che non ha impedito di mettere in fila due vittorie pesanti e di accorciare a cinque punti le distanze dal primo posto occupato dal Fasano ma che al tempo stesso attesta la necessità di allungare quantitativamente e qualitativamente l’organico oggi a disposizione. La telenovela Loiodice si è chiusa con l’approdo del fantasista barese al Taranto, in Eccellenza, e la piazza è alla finestra in attesa di un rinforzo per reparto. Il presidente Marco Arturo Romano, che parlerà in conferenza stampa venerdì 21 novembre alle 18.30 allo stadio Cosimo Puttilli, ha rasserenato l’ambiente a più riprese. Intanto sul campo Pizzulli può godersi la versatilità di alcuni elementi chiave. È il caso di Esteban Giambuzzi, reinventato nell’emergenza da centrale difensivo nella linea a 4 accanto a Bonnin con buoni risultati dopo le esperienze da terzino, laterale alto e mezzala.

Biancorossi in serie positiva da quattro partite e attesi ora da 10 giorni sulla carta molto importanti per definire il perimetro delle ambizioni. Domenica alle 16 al Puttilli arriva il Nola, avversario che in classifica segue di un solo punto Da Silva e soci e che vanta il miglior attacco del campionato con 22 reti all’attivo, a dispetto della terza peggior difesa con 19 gol incassati. Una settimana dopo sarà big match al Curlo di Fasano, incrocio che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social, ma Giambuzzi ne ha viste troppe per non sapere che occorre vivere il calendario di partita in partita.