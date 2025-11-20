Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’assessore regionale e candidata al prossimo consiglio, Debora Ciliento (PD), in merito alla Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza:

«I diritti dei bambini e dei ragazzi devono essere sempre al primo posto. Famiglie, comunità educanti e Istituzioni devono prestare la massima attenzione.

Ancora oggi – spiega – ci sono diversi casi in cui i diritti dell’infanzia vengono violati. Noi, nel nostro piccolo, dobbiamo cercare sempre di tutelare i più fragili. Sussistono ancora contesti di povertà educativa che violano il benessere dei più piccoli. La cronaca purtroppo ci racconta ancora di episodi in cui bambini e ragazzi vengono emarginati e subiscono violenze in contesti diversi.

Per questo motivo il mio appello è rivolto a famiglie, comunità educanti e Istituzioni: mostriamo ogni giorno quell’ascolto attivo che ci permette di captare subito i primi campanelli di allarme. Non lasciamoli soli, ma sosteniamoli nelle loro debolezze e fragilità. Spesso i più giovani non si sentono capiti, si sentono esclusi dalla società: a tutti noi il compito di prenderli per mano e accompagnarli nella loro crescita. Per raggiungere questo obiettivo serve un patto educativo tra genitori e ragazzi, bambini e scuola, basato sulla fiducia reciproca», conclude Ciliento.