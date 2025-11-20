Intorno alle 4.15 di questa notte, in via Giuseppe De Nittis, si è verificata un’aggressione che fortunatamente non si è trasformata in qualcosa di più grave grazie al tempestivo intervento di due operatori di Bar.S.A., impegnati nella raccolta della plastica. Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori avrebbero notato un uomo che spingeva una giovane donna contro la saracinesca di un supermercato, facendola poi cadere a terra. I due dipendenti sono immediatamente intervenuti per allontanare l’uomo e mettere in sicurezza la ragazza, che appariva in evidente stato di shock. La giovane, presumibilmente barlettana, avrebbe successivamente sporto denuncia, sebbene la circostanza non sia ancora stata confermata ufficialmente.

Sull’episodio è intervenuta la presidente del CdA Bar.S.A., avv. Alessia de Finis, che ha espresso apprezzamento per la prontezza dei due operatori: «Desidero ringraziare personalmente i nostri dipendenti per il loro coraggio e per il senso civico dimostrato. Il loro intervento immediato ha evitato conseguenze potenzialmente molto gravi. A loro va la gratitudine dell’azienda e della città».