«Ancora una brillante operazione delle forze dell’ordine sul territorio provinciale di Barletta Andria Trani a contrasto dei furti di veicoli e della conseguente ricettazione dei pezzi smembrati. Il mio plauso ai vertici locali dei Carabinieri che, con la Procura di Trani, hanno condotto le investigazioni e assicurato alla giustizia un gruppo criminale». Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani, commentando l’operazione denominata “Car Jackals” portata a termine ieri, 19 novembre, dal Comando provinciale Carabinieri BAT.

«E’ evidente l’impegno profuso nell’ultimo anno, con attività di controllo e prevenzione intensificate, oltre che di repressione, per arginare un reato la cui diffusione poneva il nostro territorio in cima alla classifica nazionale. Abbiamo appreso proprio in questi giorni, dai report annuali, di aver perso questo sgradito primato e accogliamo la notizia con favore ma senza abbassare la guardia. Le azioni più incisive delle forze dell’ordine, determinate anche dall’incremento di mezzi e personale dovuto alla maggiore attenzione nazionale alla sicurezza delle nostre comunità, stanno dando i loro frutti. Sulla stessa strada anche il mio disegno di legge che introduce una nuova aggravante specifica al reato di furto, circostanza che consentirà agli inquirenti di disporre di strumenti d’indagine più penetranti e, quindi, una maggiore efficacia investigativa».