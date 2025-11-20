Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del sindaco di Barletta, Mino Cannito:

“Devo rendere omaggio a due uomini che hanno dimostrato cosa significhi davvero essere parte di una comunità. Mi riferisco ai due operatori di Bar.Sa. che durante il turno di lavoro di ieri notte con coraggio e prontezza hanno difeso una giovane ragazza da un atto di violenza. Il loro gesto non è stato soltanto un atto di protezione, ma un esempio encomiabile di civiltà e umanità. Non hanno esitato ad intervenire con determinazione e grazie a loro, una giovane donna è stata tutelata. E’grazie a questi cittadini che la nostra città mostra il volto migliore della solidarietà. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo loro la più profonda riconoscenza e la gratitudine di tutti.”