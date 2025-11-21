«Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e anche in questa data la Regione Puglia prosegue nel suo l’impegno nella promozione dell’uguaglianza di genere e nel rafforzamento della rete di protezione per le donne vittime di violenza. Nell’ambito della campagna “GeneriAmo”, realizzata da Puglia Culture e avviata l’8 marzo 2025, prende vita un nuovo appuntamento rivolto soprattutto alle giovani generazioni – dichiara Ruggiero Mennea delegato al Welfare della Regione Puglia -. Proprio il 25 novembre, il Teatro Curci di Barletta ospiterà lo spettacolo “scAlzati” della compagnia teatrale ANIMALENTA, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, alla presenza del CAV “Osservatorio Giulia e Rossella” con la proposta di un percorso immersivo in sei storie, sei donne e sei stanze simboliche, attraversate da due attrici che entrano ed escono dai personaggi con ironia, sarcasmo e intensità».

Nella stessa giornata sarà valorizzato anche il videoclip “Mangia la Mela”, realizzato da Erica Mou e Carolina Bubbico su iniziativa del Dipartimento Welfare e Puglia Culture e le radio pugliesi coinvolte nella campagna diffonderanno un estratto del brano durante la programmazione del 25 novembre e nei giorni successivi, con approfondimenti e interviste ai rappresentanti istituzionali.

«Nel confermare l’impegno della Regione Puglia nella costruzione di una rete solida e capillare di servizi a tutela delle donne ricordo che sono stati pubblicati tre nuovi Avvisi pubblici del Dipartimento Welfare, con scadenza 3 dicembre 2025, per un totale di circa 2,5 milioni di euro. Gli interventi finanziano i Centri antiviolenza (CAV), le Case rifugio di I e II livello, i nuovi e consolidati sportelli di ascolto di prossimità. Le domande, da presentare via PEC a [email protected], potranno essere inviate entro il 3 dicembre 2025», ha concluso Ruggiero Mennea delegato al Welfare della Regione Puglia.