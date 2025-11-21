A seguito del recente protocollo d’intesa siglato tra la Capitaneria di porto di Barletta con la ASL BT e l’Associazione ANDOS (Associazione nazionale donne operate di tumore al seno), questa mattina si è tenuta un’importante giornata di promozione della prevenzione della salute degli screening anti-tumorali, a cui hanno aderito circa 50 militari della Capitaneria di porto di Barletta, con l’esecuzione in loco degli screening dell’epatite C per tutti i partecipanti.

Nel corso della giornata, diversi sono stati gli interventi tematici da parte del personale sanitario intervenuto, tra cui la Presidente dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – Lucia Negroponte, la Responsabile Screening dell’ASL BAT Dott.sa Sabina Di Donato, il referente per gli esami endoscopici per la prevenzione dei tumori al colon, Dott. Verzillo ed altri collaboratori di spicco nell’ambito della prevenzione e degli screening.

Al termine della giornata formativa, in linea con il protocollo d’intesa, sono stati condivisi ulteriori programmi ed iniziative, finalizzate ad accrescere il benessere e la consapevolezza dei cittadini e dei militari, a condividere programmi di educazione alla salute e a sviluppare azioni specifiche mettendo in rete sistemi, competenze e responsabilità.