Riportiamo di seguito l’appello al voto di Flavio Civita, candidato al Consiglio Regionale con Fratelli d’Italia alle prossime elezioni:

«Il voto non è un gesto automatico: è il momento in cui decidiamo davvero che ruolo vogliamo avere nel nostro futuro. Non è soltanto un dovere civico, è soprattutto una grande opportunità. Per questo ogni voto pesa, ogni scelta conta.

In queste settimane ho incontrato tante persone, ascoltato storie, raccolto preoccupazioni. Sono nate relazioni vere, che resteranno anche dopo il voto. E ovunque ho trovato la stessa consapevolezza: i problemi sono gli stessi per tutti. Una sanità fragile. Impianti sportivi chiusi o carenti. Agricoltura senza risposte. Sicurezza che preoccupa. Acqua e rifiuti gestiti male.

Sono problemi che conosciamo da anni, troppo bene. E chi li ha generati oggi prova a presentarsi come “nuova guida” del territorio. Io credo che la Puglia meriti di più. E credo sia arrivato il momento di scegliere chi vuole affrontare questi nodi con soluzioni vere, immediate, concrete. Ci sono tante risorse provenienti dall’Unione Europea ma si continua a non utilizzarle in maniera efficiente. Alcuni punti toccano la sensibilità di tutta la comunità.

In sanità: riorganizzare e ridare dignità agli ospedali abbandonati, guardando alla BAT come a un’unica comunità. Ridurre davvero le liste d’attesa, ottimizzando i tempi tra esame e referto. Rendere efficienti e sicure le strutture di primo soccorso, riportando il paziente al centro e incentivando il personale sanitario. E dare alle donne medico la possibilità del part-time in maternità, favorendo la famiglia senza penalizzarle professionalmente e creando nuovi posti di lavoro. Interventi semplici, chiari, attuabili subito.

Nello sport: coinvolgere le scuole, aprire impianti nuovi e rimettere in vita quelli esistenti. E istituire un tavolo permanente con le associazioni: chi vive il territorio ogni giorno deve avere voce nelle scelte.

Sull’acqua: recuperare immediatamente le acque reflue e varare soluzioni strutturali per affrontare la crisi idrica.

Sull’agroalimentare: tutelare e valorizzare i nostri prodotti, sostenendo i produttori e proteggendoli da logiche commerciali che ne distruggono il valore.

Sulle imprese: avviare nuovi bandi dedicati alle realtà più piccole e indifese, che però rappresentano la maggior parte del tessuto economico pugliese.

Sulla sicurezza: avviare bandi per le dotazioni tecnologiche degli enti e del comparto sicurezza, favorendo la possibilità di presidiare meglio i nostri territori così vasti.

Quella matita che stringiamo tra le dita non è solo un simbolo. È il modo più semplice e potente che abbiamo per cambiare le cose. Non è un obbligo: è una possibilità. E nessuno può usarla al posto nostro. Chi sente che è arrivato il momento di voltare pagina, può davvero fare la sua parte. Se lo vuoi fare, fallo!».