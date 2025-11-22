La Giunta comunale di Barletta ha approvato la proposta di intitolazione della Sala di Lettura di Palazzo San Domenico alla prof.ssa Mariagrazia Vitobello.

Compianta Presidente del Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.”, stimata ed apprezzata per le sue straordinarie capacità e competenze, di grande esempio per i suoi valori umani, che tanto ha fatto per la nostra città. Un contributo e un lodevole lavoro svolto le cui tracce sono sparse, tangibili e ben evidenti in tutta Barletta.

La proposta, promossa dal Centro Studi “Barletta in Rosa” A.P.S., è stata accolta dall’Amministrazione comunale con la seguente motivazione: «La richiesta, così come formulata e per le motivazioni addotte, risulta meritevole di accoglimento da parte di questa Amministrazione Comunale, che vuole onorare la memoria di una donna che ha contribuito alla crescita culturale della comunità cittadina».

La Cerimonia di Intitolazione si terrà a Palazzo San Domenico alle ore 18:30 di Martedì 25 Novembre 2025, alla presenza del Sindaco dott. Cosimo Damiano Cannito e dell’Assessore alla Cultura dott. Oronzo Cilli.

L’evento è aperto alla cittadinanza, un’occasione per rendere omaggio ad una personalità che ha lasciato un segno profondo nella nostra città, e non solo, tra impegno educativo, culturale e sociale.