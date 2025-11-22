“Noi soci barlettani di minoranza, comunichiamo a tutto il popolo biancorosso che continueremo ad agire con trasparenza, lealtà e responsabilità, sempre orientati alla stabilità societaria e alla crescita gestionale e sportiva del club. La forza del Barletta è sempre stata la sua gente, una tifoseria straordinaria, appassionata e competente che chiede soltanto serietà, rispetto e stabilità. A questa comunità dobbiamo rispondere con comportamenti responsabili, toni equilibrati e decisioni che tutelino l’immagine del club in ogni momento. Lavoreremo sempre in modo costruttivo, collaborativo e nel silenzio necessario a garantire serenità e stabilità all’ambiente, come fatto finora. Ogni valutazione interna avverrà nelle sedi opportune, senza alimentare polemiche nel rispetto della società e della citta. La priorità resta una sola: il bene del Barletta e di Barletta, custodire i valori della nostra storia con un progetto di lunga durata”.

Michele Dibenedetto, Vincenzo Bellino e Giuseppe Peres