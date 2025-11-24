Un furgone blindato appartenente alla “BATTISTOLLI – Servizi Integrati”, attivo principalmente nel settore della sicurezza, è stato rapinato mentre percorreva la SS16 in territorio di Trinitapoli, al chilometro 732, circa un’ora fa, intorno alle 15.

Responsabili dell’assalto un gruppo di soggetti con volto coperto e armati. Erano almeno in 5, a bordo di due auto, una Fiat 500X di colore grigio e un’Alfa Romeo Giulietta di colore nero. Da quanto si apprende, avrebbero bloccato il traffico stradale dando alle fiamme due veicoli, per poi esplodere numerosi colpi da fuoco ed utilizzare un esplosivo con cui far saltare il vano blindato del furgone.

La percorrenza è attualmente bloccata in entrambi i sensi di marcia per consentire i rilievi del caso e porre in sicurezza l’area. Ciò comporterà notevoli disagi alla viabilità nelle prossime ore. Indagano i Carabinieri.