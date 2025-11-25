In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata oggi 25 novembre, Bar.S.A. S.p.A. ha consegnato uno speciale encomio a due suoi dipendenti, protagonisti di un gesto di coraggio avvenuto nella notte del 20 novembre.

I due operatori hanno dimostrato grande prontezza, intervenendo per sventare un’aggressione ai danni di una donna. Un’azione compiuta “nonostante il pericolo” e mettendo a rischio la propria incolumità.

Si legge nell’encomio infatti, che «hanno dimostrato un eccezionale senso del dovere civico e un coraggio straordinario. Il loro gesto è un atto di encomiabile valore umano».

La presidente del C.d.A. di Bar.S.A., Avv. Alessia De Finis, insieme ai componenti Avv. Michele Presicci e Dott. Spiridione Dipaola, ha voluto esprimere un ringraziamento «profondo e sentito», ricordando come il gesto dei due dipendenti rappresenti esempio civico per la comunità barlettana. Un riconoscimento che assume un significato ancora più forte proprio oggi, in una ricorrenza che invita tutti a riflettere.

Brevi parole, ma colme di gratitudine da parte della presidente De Finis: «In una situazione di pericolo, è bello che due operatori, due uomini, non si siano girati dall’altra parte».