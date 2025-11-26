Alessio Giannone, in arte “Pinuccio”, sarà il protagonista del nuovo evento che l’Associazione “il Dono di Luca” organizza per il giorno 27 novembre presso ATRIO22 a Barletta.

L’ attore, regista e inviato televisivo italiano, noto per il suo lavoro satirico e investigativo, particolarmente per il programma Striscia la Notizia, sarà intervistato dal giornalista Giuliano Foschini per offrire uno spaccato del nostro paese anche attraverso quanto accaduto durante l’ ultima competizione elettorale. Un incontro anche questo diretto a riflettere sul valore della solidarietà attraverso la lente di ingrandimento della cultura che alimenta la ricerca scientifica.

Una occasione anche per ricordare Maria Grazia Vitobello, colpita dal grave male contro il quale si batte l’associazione e che ne ha causato la prematura scomparsa. L’ingresso all’evento solidale e culturale è con invito e il punto raccolta donazioni è ubicato all’interno della libreria Mondadori Barletta Corso Vittorio Emanuele.

Come è oramai noto la Odv «Il dono di Luca» è nata all’indomani della scomparsa del giovane avvocato barlettano Luca Caruso avvenuta per una neoplasia cerebrale.

“Sempre con grande convincimento e commozione continuiamo ad organizzare eventi culturali che hanno come punti cardinali la ricerca, la solidarietà, la cultura e la speranza – hanno dichiarato Paola e Mimmo Caruso, genitori di Luca e animatori della associazione “Il Dono di Luca” -. Sin da ora desideriamo ringraziare Alessio Giannone e Giuliano Foschini che hanno mostrato grandissima sensibilità verso lo scopo della nostra associazione, Giuseppe Pastore con i soci di Atrio 22 che hanno voluto partecipare fattivamente alla nostra iniziativa, Il Sindaco di Barletta dott. Cosimo Cannito, con tutta la Giunta ed il Consiglio Comunale, che continuano ad esserci vicini nella nostra iniziativa, il Presidente della Bcc di Canosa e Loconia Antonio Sabatino e il suo C. di A., preziosi nel loro supporto e tutti coloro che con grande affetto seguono e sostengono da sempre la nostra missione di raccolta fondi a favore della ricerca scientifica”.