L’Amministrazione Comunale di Barletta è lieta di annunciare la conferenza stampa di presentazione del Natale a Barletta 2025, un ricco programma di eventi e iniziative dedicate alla cittadinanza e ai visitatori che vivranno la città nel periodo delle festività.

Alla conferenza stampa interverranno:

Cosimo Damiano Cannito, Sindaco di Barletta

Giuseppe Dileo, Assessore alle Attività Produttive

Le associazioni di categoria

Gli organizzatori degli eventi (vincitori del bando) che comporranno il calendario natalizio

L’appuntamento è fissato per giovedì 27 novembre 2025, alle ore 10:30, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città (primo piano).

Il Natale a Barletta 2025 prenderà ufficialmente il via domenica 30 novembre 2025, alle ore 19:30, con un momento particolarmente atteso, soprattutto dai più piccoli: l’accensione di uno degli alberi di Natale più alti d’Italia.

La conferenza stampa è aperta ai cittadini.