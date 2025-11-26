La S.S.D. Barletta 1922 informa i propri sostenitori e gli organi di

stampa che, con apposito provvedimento delle autorità competenti, è

stato disposto il divieto di trasferta per la tifoseria biancorossa e

per tutti i residenti nella provincia di Barletta-Andria-Trani in

occasione dell’incontro Città di Fasano – S.S.D. Barletta 1922.

Si comunica, inoltre, che a seguito di accordo intercorrente tra le due

società, la L.N.D. ha predisposto la modifica dell’orario di inizio

della medesima gara, valida per la 14ª giornata del Campionato di Serie

D – Girone H.

La partita, in programma domenica 30 novembre 2025 presso lo stadio

“Vito Curlo” di Fasano, avrà inizio alle ore 15:00, in luogo dell’orario

precedentemente fissato alle 14:30.