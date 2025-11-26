La S.S.D. Barletta 1922 informa i propri sostenitori e gli organi di
stampa che, con apposito provvedimento delle autorità competenti, è
stato disposto il divieto di trasferta per la tifoseria biancorossa e
per tutti i residenti nella provincia di Barletta-Andria-Trani in
occasione dell’incontro Città di Fasano – S.S.D. Barletta 1922.
Si comunica, inoltre, che a seguito di accordo intercorrente tra le due
società, la L.N.D. ha predisposto la modifica dell’orario di inizio
della medesima gara, valida per la 14ª giornata del Campionato di Serie
D – Girone H.
La partita, in programma domenica 30 novembre 2025 presso lo stadio
“Vito Curlo” di Fasano, avrà inizio alle ore 15:00, in luogo dell’orario
precedentemente fissato alle 14:30.