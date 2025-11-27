Martedì 2 dicembre alle ore 11 a Palazzo Della Marra si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate dalla BCC Canosa Loconia e promosse con il patrocinio del Comune di Barletta per celebrare il 180° anniversario della nascita di Giuseppe De Nittis che ricorrerà nel 2026.

Nell’occasione sarà presentato al pubblico il calendario 2026 dedicato al grande artista barlettano protagonista dell’Impressionismo italiano ed europeo, che riporterà in ogni mese l’immagine di un’opera di De Nittis, scelta tra quelle più rappresentative della Pinacoteca di Barletta.

L’altro importante evento che sarà presentato nel corso della conferenza è il Concerto-Galà che si terrà presso il prestigioso Teatro Curci nella serata del 9 dicembre 2025, intitolato “Morricone e De Nittis…due maestri, un’anima!”, con musiche del Maestro Morricone eseguite dall’Orchestra Stabile del Teatro Umberto Giordano di Foggia, diretta dal Maestro Giuseppe Padalino.

Le due importanti iniziative organizzate dalla BCC Canosa Loconia oltre all’intento di rendere omaggio alla memoria di Giuseppe De Nittis, hanno anche una significativa finalità benefica grazie al coinvolgimento e alla partecipazione dell’Associazione “Il Dono di Luca” che sostiene la ricerca scientifica attraverso iniziative e attività culturali per la raccolta di fondi a sostegno della ricerca oncologica.

La conferenza prevede la partecipazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Barletta Oronzo Cilli, del presidente della BCC Canosa Loconia Antonio Sabatino, del presidente dell’Orchestra Stabile del Teatro Giordano di Foggia Maestro Giovanni Cuciniello e del presidente dell’Associazione di Volontariato “Il Dono di Luca” avv. Domenico Caruso.