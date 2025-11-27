Gli operai sono già al lavoro per le operazioni di montaggio: sarà tutto pronto – garantiscono gli organizzatori – per domenica 30 novembre, alle ore 19:30, quando l’accensione del grande albero allestito in piazza Aldo Moro darà ufficialmente il via alle festività natalizie nel Comune di Barletta. Il programma delle iniziative è stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, dall’assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Dileo.

Coinvolti nel programma natalizio associazioni ed esercenti del territorio che animeranno la città con concerti, spettacoli e iniziative per i più piccoli. Non ci sarà quest’anno il Villaggio di Babbo Natale ma, in compenso, verrà mantenuta la tradizione della fanova dell’Immacolata.