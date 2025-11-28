Saranno attive dal primo dicembre le isole ecologiche dislocate già quest’estate in ogni quartiere della città di Barletta. Serviranno da supporto alla raccolta differenziata porta a porta.
Serviranno da supporto alla raccolta differenziata porta a porta
