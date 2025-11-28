La S.S.D. Barletta 1922 comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del vincolo per i diritti alle prestazioni sportive con il calciatore Luca Sasanelli, attaccante classe 2004.

La società biancorossa ha annunciato la separazione dal giovane giocatore attraverso una nota ufficiale: «La società ringrazia il giocatore per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il suo percorso in biancorosso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva e personale», si legge nel comunicato.

La risoluzione consensuale consente a Sasanelli di accasarsi presso un nuovo club, in questo caso la Vibonese. Per il Barletta si attendono invece eventuali rinforzi nel reparto offensivo in vista del prosieguo della stagione.