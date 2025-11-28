Doppio colpo in casa Barletta, il primo già atteso da giorni. Annunciato infatti l’ingaggio del difensore Nicola Bizzotto, classe 1990, che da oggi entra ufficialmente a far parte della rosa biancorossa. Nel corso della sua lunga carriera professionistica, Bizzotto ha costruito un percorso di assoluto rilievo, distinguendosi per affidabilità, continuità di rendimento e spessore tecnico. Con oltre 360 presenze tra Serie B, Serie C, il difensore vicentino ha superato la soglia dei 26.000 minuti disputati, affermandosi nel tempo come uno dei profili più solidi e costanti del panorama calcistico italiano. Mancino naturale, Bizzotto ha saputo interpretare con maturità e versatilità le posizioni centrali del reparto difensivo nel corso della propria carriera. La sua crescita è maturata attraverso esperienze in piazze importanti come Pisa, Bassano, Vicenza, Brindisi e Monopoli, contesti nei quali ha consolidato un’identità tecnica e umana di grande spessore, confermandosi calciatore di elevata affidabilità e professionalità.

Il Barletta ha anche comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Giorgio Caputo, nato a Tricase (LE) il 28 agosto 2005. Portiere di prospettiva, Caputo approda in biancorosso dopo aver preso parte, nella scorsa stagione sportiva, all’organico del Taranto F.C. in Lega Pro, esperienza che gli ha permesso di maturare competenze e

professionalità all’interno di un contesto di livello nazionale.