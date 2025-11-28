Non solo un libro, ma un percorso trai valori più autentici dello sport. “Pillole di atletica” è il primo lavoro editoriale di Vincenzo Dibenedetto, istruttore federale FIDAL, runner e appassionato di atletica. Un progetto nato direttamente dai campi d’allenamento, tra esperienze vissute, osservazioni e riflessioni maturate in anni di pratica sportiva.

Un volume che non si presenta come un manuale tecnico di atletica, ma come una raccolta di brevi spunti dedicati alla motivazione e alla cultura sportiva. Un viaggio che accompagna il lettore tra corpo e mente, offrendo consigli pratici e insegnamenti maturati direttamente sul campo: da elementi di tecnica, mentalità, alimentazione, fair play al valore educativo vero dello sport.

Una passione per l’atletica e per lo sport in generale coltivata fin dall’infanzia per Vincenzo Dibenedetto. Da qui l’idea di condividere il suo bagaglio di esperienze in un libro, un modo concreto per abbracciare i principi che rendono lo sport una vera e propria metafora di vita.

Con uno stile diretto e accessibile, Dibenedetto si rivolge a un pubblico ampio: a chi si allena per passione, agli istruttori che desiderano trasmettere valori, a chi vive lo sport non come una semplice competizione, ma come un’occasione di crescita personale.

“Pillole di atletica” diventa così un invito a praticare sport con rispetto, entusiasmo e consapevolezza, ricordando che muoversi significa anche allenare cuore, mente e anima.

Il libro è già disponibile su Amazon.