È stato riqualificato e riconsegnato alla comunità scolastica il rimodernato polo sportivo dell’istituto “Pietro Mennea” di Barletta. Questa mattina la cerimonia di inaugurazione.
Il servizio.
Riconsegnato alla comunità scolastica
È stato riqualificato e riconsegnato alla comunità scolastica il rimodernato polo sportivo dell’istituto “Pietro Mennea” di Barletta. Questa mattina la cerimonia di inaugurazione.
Il servizio.
News24.City è una testata giornalistica registrata.
Editore: ArtsMedia | Via Barletta 367, 76123 - Andria (BT)
Redazione centrale: SP13 "Andria-Bisceglie" km 0+400 Andria (BT)
Direttore responsabile: Stefano Massaro
+39 0883 292 225
[email protected]